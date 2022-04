REUTERS/Arnd Wiegmann Tesla supera expectativas e tem lucro no 1 trimestre do ano

Exceção entre as montadoras de carros, que enfrentam dificuldades desde o início da pandemia de covid-19, a americana Tesla superou as estimativas de analistas para a receita e lucro trimestral da companhia neste ano, segundo balanço financeiro apresentado ao mercado nesta quarta-feira, 20. Como consequência, as ações da Tesla subiram a 4% no pós-mercado.

A montadora mais valiosa do mundo declarou que a receita foi de US$ 18,8 bilhões no primeiro trimestre de 2022, ante estimativas de US$ 17,8 bilhões, segundo dados da Refinitiv. Isso representa um aumento de 81% em relação ao ano anterior. O lucro por ação foi de 3,22 dólares, superando as estimativas dos analistas de 2,26 dólares.

As vendas de créditos de carbono para outras montadoras aumentaram 31% no trimestre em relação ao ano anterior, para US$ 679 milhões.

Repasse de preços ao cliente

Recentemente, a companhia de Elon Musk aumentou preços dos veículos comercializados na China, Estados Unidos e outros países. A alteração foi uma resposta da montadora à desordem das cadeias de suprimentos, que afetaram inflação mundial e a produção de matérias-primas.

"Nossas próprias fábricas estão funcionando abaixo da capacidade há vários trimestres, já que a cadeia de suprimentos se tornou o principal fator limitante, o que provavelmente continuará até o resto de 2022", disse a Tesla em comunicado.

A montadora de carros elétricos disse que a escassez de chips e os recentes surtos de covid-19 impactam a cadeia de suprimentos e operações fabris, enquanto os preços de algumas matérias-primas subiram.

A Tesla fechou uma fábrica em Xangai, na China, por cerca de três semanas antes de retomar a produção gradualmente nesta semana. "Embora a produção tenha sido reiniciada recentemente, continuamos monitorando a situação de perto", disse a montadora.