Thaynara OG/YouTube Thaynara OG inaugurou seu próprio canal no YouTube

A maranhense que ficou famosa pelo bordão “Kiu”, Thaynara OG inaugurou nesta quarta-feira, 18, o seu canal no YouTube. A jovem ficou famosa com suas postagens no Snapchat, mas logo caiu nas graças das outras plataformas de redes sociais.

No primeiro e único vídeo do canal, intitulado de “Fingindo Costume no Youtube”, Thaynara faz paródia de youtubers famosos como Whindersson Nunes, Boca Rosa, Jout Jout e os irmãos Felipe e Luccas Neto.

“O importante é bombar isso aqui, minha gente! Se não, não volto mais”, diz a nova youtuber na descrição do primeiro vídeo que, em quatro horas de publicação, já ultrapassava a marca de 50 mil visualizações.

Desde que se destacou no Snapchat, Thaynara começou a ganhar fãs nas principais redes sociais. No Instagram, seu perfil tem mais de 2,6 milhões de seguidores. O Twitter não fica muito atrás com 740 mil fãs, seguido de Facebook com 339 mil.

O YouTube não deve ser diferente. Na tarde desta quarta-feira, o canal de Thaynara já contava com 42,9 mil inscritos.