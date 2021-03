Netflix O Fast Laughs está disponível no app da Netflix para iPhones

O modelo de plataforma de vídeos curtos como o TikTok realmente entrou na cabeça do mundo de tecnologia. Após o Instagram receber o Reels, a Netflix anunciou nesta semana que vai trazer um serviço parecido. No Fast Laughs (risadas rápidas, em tradução literal), nome dado para o recurso, os usuários do streaming de vídeo vão poder acessar conteúdos de comédia direto no app da empresa.

No mesmo formato das outras plataformas, os vídeos serão curtos e assistidos com o celular na vertical. A Netflix informou que conteúdos como o da animação Big Mouth e de stand-ups de comédia disponíveis no catálogo vão fazer parte dos pequenos vídeos de 15 a 45 segundos no Fast Laughs. Além disso, bastidores das produções da empresa devem aparecer na ferramenta.

A novidade ainda está sendo testada e está disponível apenas em alguns países selecionados e somente para usuários de iOS, o sistema operacional da Apple.

“Estamos sempre procurando novas maneiras de entreter e tornar a descoberta mais fácil para os membros”, disse Patrick Flemming, diretor de inovação de produtos da Netflix, segundo o site americano The Verge. "O novo feed de tela inteira de clipes engraçados de uma ampla variedade de títulos da Netflix vão desde filmes e séries até nossa grande bancada de especiais de stand-up”.

Os clipes também vão trazer uma prévia dos conteúdos da plataforma, como os trailers que já existem na Netflix, agora em outro formato. A empresa não informou se pretende expandir os testes para outros países.