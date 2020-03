O aplicativo de vídeos curtos TikTok anunciou que a partir deste sábado, 21, vai lançar uma campanha no Brasil em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) contra o coronavírus. Intitulada #MãosSeguras, a ação tem como objetivo orientar os usuários sobre as medidas corretas de prevenção contra a doença.

O movimento começou nos Estados Unidos, com diversas celebridades utilizando a plataforma para propagar a mensagem de cuidado e prevenção durante a pandemia do coronavírus. O ator Terry Crews, conhecido por séries como “Todo Mundo Odeia o Chris” e “Brooklyn-99”, foi uma das personalidades que fez sucesso com a campanha no aplicativo.

TikTok/Reprodução TikTok tem celebridades em campanha contra o coronavírus

Aqui no Brasil, artistas também farão parte da campanha que vai orientar sobre a higiene das mãos por 40 segundos, com vídeos na plataforma. A intenção é que os influenciadores compartilhem músicas e dicas enquanto demonstram a forma correta de lavar as mãos no vídeo.