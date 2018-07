O aplicativo de namoro Tinder lançou em cinco países nesta quinta-feira, 21, o Tinder Social. O objetivo do novo recurso do app é conectar amigos do Facebook e que também possuem conta no Tinder para organizar eventos entre eles e ainda buscar grupos de pessoas que estejam indo para o mesmo lugar.

O novo recurso funciona de maneira similar ao Tinder convencional. A pessoa cria um grupo para eventos e pode adicionar até três amigos. Em seguida, ela poderá ver outros grupos de pessoas que irão para o mesmo lugar. Se houver interesse, pode curtir o grupo e é possível começar uma conversa para planejar melhor o evento e combinar como as pessoas de ambos os grupos vão se encontrar no local indicado.

Para combinar os grupos, basta que pelo menos um dos usuário do grupo deslize a imagem de outro grupo para a direita. "Ao meio-dia do dia seguinte, o grupo irá expirar e sua combinações irão desaparecer", explicou o Tinder por meio de um comunicado oficial.

Para acessar a nova plataforma, o usuário precisa atualizar o aplicativo Tinder e desbloquear o recurso. Uma vez feito isso, o usuário pode ver seus amigos que também estão usando o app de namoro.