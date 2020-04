Tinder vai liberar função passaporte para todos os usuários

Em tempos de coronavírus, privar-se do contato social é necessário. Mas isso pode aflorar o lado carente de quem se acostumou a usar aplicativos de relacionamento. De olho na expansão das fronteiras do webnamoro, o Tinder liberou gratuitamente a função Passaporte, pela qual usuários podem se conectar com pessoas do mundo todo.

A funcionalidade chega com demanda: no domingo, 29, o aplicativo registrou o maior número de swipes — o movimento de arrastar perfis — para um dia na história da plataforma. Com a função Passaporte, os membros do aplicativo têm acesso a informações diretas de pessoas de outros países, independentemente da distância. Os usuários podem vasculhar apenas em uma cidade por vez, mas a mudança pode ser feita a qualquer momento.

Antes disponível apenas para assinantes do Tinder Plus e Gold, o Passaporte já apresentou crescimento na plataforma: a taxa de uso aumentou 15% no Brasil na última semana de março. O uso cresceu 19% na Alemanha, 20% na França e 25% na Índia.

“Esperamos que nossos membros, muitos dos quais estão ansiosos e procurando conexões mais humanas, possam usar o Passaporte para se transportar da auto quarentena para qualquer lugar do mundo. Nos inspiramos em como as pessoas estão usando o Tinder para dar apoio uns aos outros, e queremos ajudar a acender as chamas de solidariedade social", afirmou em nota Elie Seidman, presidente executivo do Tinder.

Outra rede social que também está atenta às necessidades dos namoricos virtuais é o Happn. O aplicativo tem como função indicar perfis que apareceram pelo caminho, em um raio pequeno de distância, usando geolocalização.

Para enfrentar o período, a plataforma lançou o “Date com responsabilidade”, campanha que estimula as relações pessoais sem sair de casa, aquele papo mais longo para conhecer melhor o match. Além disso, o aplicativo aumentou o raio de encontros de 250 metros para 90 quilômetros, para que mais pessoas possam se encontrar no app.

Você assina a newsletter do Link? Pode responder a algumas perguntas?