Se você é pai ou mãe solteiro e está em busca de um novo amor, uma oportunidade surge nos smartphones do País: o Grupo Match.com, dono do Tinder e Divino Amor, anunciou nesta sexta-feira, 29, o lançamento no Brasil do SingleParentMeet, um app de relacionamento para homens e mulheres com filhos e um espaço no coração para ser preenchido.

A ideia de funcionamento é parecida com a do ParPerfeito, site de relacionamento do grupo. A pessoa entra na plataforma, faz um cadastro completo e, em seguida, faz buscas de possíveis novos amores. Entretanto, ao contrário do ParPerfeito, todos os usuários são pais e mães solteiros.

“É uma plataforma para quem busca um relacionamento sério”, afirma o presidente do Grupo Match para a América Latina, Gaël Deheneffe. “Ele se encaixa em um mercado mais tradicional, para pessoas que estão acostumadas com o funcionamento do Par Perfeito.”

Apesar de novo no Brasil, o Single Parent Meet está disponível nos Estados Unidos desde 2000. Lá, o aplicativo sempre teve bons números, mesmo não tendo um grande investimento por parte do Match.

“Nos Estados Unidos, todos os aplicativos tem propagandas de TV, grandes investimentos”, explica Deheneffe. “O SingleParentMeet nunca teve um grande investimento, mas mesmo assim alcançava níveis dos grandes aplicativos por lá.”

Enquanto isso, o Grupo Match observava que 25% dos usuários do ParPerfeito eram pais e mães solteiros, além de seguir o processo de nicho desejado pela empresa. “Este nem era o nicho que estávamos focando no momento, mas nós vimos que era nossa melhor oportunidade”, conclui o presidente do Match para América Latina.