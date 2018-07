REUTERS/Mike Blake/Illustration O Tinder não confirmou a existência do Select

O aplicativo de relacionamentos Tinder está testando uma versão exclusiva de seu serviço, voltada apenas para convidados selecionados pela empresa. Chamada de Tinder Select, a plataforma teve detalhes divulgados nesta terça-feira, 8, pelo site de tecnologia Techcrunch, mas já estaria sendo testada há meses em segredo pela empresa de tecnologia, de acordo com fontes ouvidas pela publicação e que não se revelaram.

A ideia do Select, segundo a reportagem, é tornar a plataforma um espaço voltado para a elite do Tinder, como famosos, executivos de grandes empresas, modelos, esportistas. Para entrar, é preciso receber o convite da empresa ou de um outro convidado. Neste último caso, a pessoa não pode convidar mais ninguém para ingressar na plataforma, ajudando a manter o controle e o nível das pessoas que participam do serviço.

Para entrar no Select, não é preciso baixar nenhum aplicativo ou programa específico. Se tiver autorização da plataforma, a letra "S" irá aparecer no topo do aplicativo convencional. Ao clicar nele, o usuário é redirecionado automaticamente para o Select — de acordo com o TechCrunch, é muito mais leve, bonito e minimalista em comparação com a versão normal.

O Tinder, procurado pela publicação, não confirmou ou refutou a existência do aplicativo para pessoas "selecionadas".