Ilya Naymushin/Reuters Confira algumas dicas de como usar melhor as ferremantas do Telegram

Conhecido como um dos principais aplicativos de mensagem para o qual todos recorrem quando o WhatsApp sofre pane, o Telegram tem recursos que, muitas vezes, passam despercebidos pelos usuários. Alguns deles são os "bots", pequenas ferramentas que fazem serviços automatizados: o app tem robôs para transcrição de áudios, tradução e até para ver as boas da loteria ou consultar a Wikipedia.

Por ter o código aberto, o Telegram fornece APIs (do inglês, Application Programming Interface, expressão que pode ser traduzida como interface de programação de aplicação) que permitem que desenvolvedores independentes desenvolvam ferrementas desse tipo. Assim, o aplicativo oferece uma diversidade maior de tarefas que vão além de trocar mensagens, montar grupos, enviar áudios e fazer chamadas de vídeo, como é o caso do WhatsApp.

Confira alguns dos bots mais legais do Telegram.

Transcrição de áudio

Muitas pessoas detestam receber mensagens de áudio. Seja por falta de disponibilidade para ouvir, tempo ou simplesmente preguiça, o recado pode simplesmente acabar não sendo dado. O @Transcriber_bot soluciona esse problema.

Basta abrir uma janela de conversa com o robô, procurando-o na barra de busca e clicando nele como se fosse um contato qualquer. Em seguida, ao selecionar o idioma de escolha, é preciso inserir o arquivo de áudio. A partir daí, o bot já passa a enviar a mensagem por escrito.

Outra possibilidade é adicionar o @Transcriber_bot como um contato dentro de um grupo. Depois de ser configurada pelo administrador, é possível que a ferramenta transcreva automaticamente todas as mensagens de áudio enviadas para o grupo.

Bot de spoiler

Outro problema em conversas em grupo são os spoilers de séries ou filmes – nem sempre todas as pessoas que estão inseridas na rodinha já assistiram aquele episódio novo ou um lançamento aguardado. O Telegram também tem diversos bots de spoiler, como o @HideItBot.

Com ele, é possível compartilhar um spoiler sem que todas as pessoas que estão no grupo precisem ler. Basta digitar @HideItBot para enviar a mensagem com uma tarja – só quem quiser vai ler o conteúdo.

Outra possibilidade é esconder apenas parcialmente a mensagem. Depois de mencionar o bot, é preciso escrever a mensagem para colocar parte do conteúdo entre asteriscos. Em seguida, basta selecionar a forma como você quer que ela seja enviada – completamente tarjada ou só com a parte do conteúdo selecionado escondida.

Tradução

Dentro do Telegram, é possível utilizar robôs para traduzir as mensagens. Por meio do @YTranslateBot, por exemplo, é possível traduzir a mensagem para mais de 10 idiomas, que incluem inglês, francês, espanhol, alemão, entre outros. Dá para tanto traduzir o seu idioma para outro quanto pedir para o bot traduzir a mensagem para o português, mexendo nas configurações de linguagem dentro da caixa de conversa.

Wikipedia

A Wikipedia também está no Telegram. Com o bot @wiki, o usuário consegue acessar qualquer página da enciclopédia online colaborativa com os devidos comandos.

Depois de buscar o bot na caixa de pesquisa e clicar na conversa, basta deve digitar @wiki na conversa, o idioma e o que deseja buscar. Por exemplo, se a pesquisa é sobre o Estadão, para chegar na página da Wikipedia do jornal, seria preciso digitar @wiki pt Estadão, que imediatamente o bot direciona para as opções possíveis dentro da pesquisa.

Loteria

Quem disse que é apenas no site da Caixa Econômica Federal que dá para verificar as boas da Loteria? A notícia dos números sorteados também pode vir via Telegram por meio do @LoteriasBot.

Entre as possibilidades de consulta, estão a quina, a Loteria Federal, Lotomania, Dupla-Sena, Timemania, e diversos outros jogos de sorte. A consulta pode ser feita digitando “/”, sem as aspas, seguido do sorteio que é o objeto de interesse do dia.

Receita Federal

A Receita Federal do Brasil tem o seu bot próprio no Telegram. Lançado em agosto do ano passado, o assistente virtual permite que sejam feitos serviços relacionados ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dentro do chat bot, o @ReceitaFederalOficialbot

As opções incluem atualização e alteração de dados e regularização de CPF, tirar a segunda via do documento, informações sobre o número, consulta da situação cadastral e da omissão da Declaração do Imposto de Renda.