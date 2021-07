Google O aplicativo Google Fit funciona nos sistemas operacionais Android e iOS

Pronto para sair de casa no próximo verão e entrar em forma? O hardware do seu smartphone, seu software e uma loja de aplicativos cheia de programas podem ajudar nessa jornada. Aqui está um guia sobre como obter o máximo do seu dispositivo.

Só se lembre de que dados médicos são informações confidenciais e, portanto, leia a política de privacidade de qualquer aplicativo que os esteja coletando ou rastreando. E consulte seu médico antes de fazer grandes mudanças em sua dieta ou rotina de exercícios.

Para a sua saúde

Em 2014, a Apple e o Google anunciaram aplicativos para monitorar a saúde e o bem-estar pessoal, e as empresas vêm aprimorando esses aplicativos desde então.

O aplicativo Health da Apple funciona em dispositivos iPhones e iPod Touch com iOS 8 e versões posteriores (bem como no Apple Watch). O aplicativo convida você a criar um “perfil de saúde” com informações físicas e as atividades e hábitos que você gostaria de acompanhar, como o sono. Você também pode obter registros médicos de provedores de saúde participantes e dados de exercícios e dieta de aplicativos de terceiros. A Apple anunciou recentemente uma série de atualizações para o Health nos próximos meses, com o iOS 15, entre elas a possibilidade de compartilhar suas estatísticas com familiares e médicos.

O aplicativo Google Fit funciona nos sistemas operacionais Android e iOS. (Ele também pode importar dados de saúde do Wear OS, Apple Watches e aplicativos de terceiros). Em colaboração com a Associação Americana do Coração, o aplicativo Google Fit ajuda os usuários a definir metas de atividade para ganhar “pontos cardio”, para melhorar a saúde cardiovascular. Este ano, o Google anunciou que o aplicativo também poderia usar a câmera do telefone para medir os índices cardiovasculares e respiratórios para fins informativos (mas não como um diagnóstico médico); os smartphones Pixel do Google foram os primeiros a disponibilizar essa função.

Tanto o Apple Health quanto o Google Fit trazem ferramentas básicas, como o pedômetro, que usa o sensor de movimento do telefone para rastrear seus passos, mas apps de fitness e alimentação podem fornecer informações mais detalhadas.

Crie uma nova rotina (de exercícios)

Se você está procurando um aplicativo de treino para um plano de exercícios que vai além da contagem de passos, você tem muitas opções. A maioria dos programas populares está disponível para Android e iOS, entre eles o Jefit Workout Planner e o Skimble’s Workout Trainer; ambos oferecem guias para exercícios e rotinas específicos por pequenas taxas de assinatura.

O aplicativo Peloton oferece exercícios orientados por vídeo, e o Google Fit tem uma lista de vídeos de exercícios gratuitos no YouTube. Para aqueles que estão enraizados no ecossistema da Apple, o serviço Apple Fitness+ custa US$ 10 por mês e requer um Apple Watch junto com seu iPhone para monitorar seus sinais vitais. No Brasil, o serviço, porém, não está disponível.

Corredores e ciclistas que desejam medir seu progresso têm uma variedade de aplicativos a considerar. Para iniciantes, o aplicativo Couch to 5K oferece, por R$ 29,90, um plano de treinamento para iniciantes um tanto sedentários. O Runkeeper e o MapMyRun usam os serviços de localização do telefone para registrar e rastrear rotas; ambos são gratuitos com compras no aplicativo. O Cyclemeter e o Strava também são aplicativos baratos que monitoram corrida, ciclismo e muito mais.

Mantenha um diário alimentar

Se você quiser se concentrar em ajustes de dieta - comer mais proteínas, consumir menos sódio, perder alguns quilos pandêmicos - e não quiser registrar manualmente os rótulos dos alimentos, procure um aplicativo de nutrição dedicado a essa tarefa. Muitos deles são gratuitos para download, mas oferecem assinaturas no aplicativo para planejamento de dieta personalizado, suporte da comunidade e outros recursos.

Entre os apps dessa categoria, o Lose It! se concentra na contagem de calorias e perda de peso e pode compartilhar seus dados com o Apple Health, o Google Fit e outros aplicativos. O Lose It! tem um enorme banco de dados de informações nutricionais para milhões de itens e pode escanear os rótulos das embalagens para adicionar novos alimentos. O MyFitnessPal é um programa semelhante, com um banco de dados de 11 milhões de alimentos, uma enorme comunidade online e a possibilidade de sincronizar e compartilhar dados com 50 outros aplicativos e dispositivos de fitness.

Mapeie seu caminho

O aplicativo de mapas do seu telefone pode ajudá-lo a ficar mais ativo, de maneira geral. Por exemplo, basta inserir “academias perto de mim” para ver onde você pode se exercitar ou “caminhada” para encontrar trilhas próximas.

No ano passado, o Apple Maps e o Google Maps adicionaram novos recursos para ciclistas urbanos, incluindo rotas de bicicleta em certas cidades, a localização de docas de compartilhamento de bicicletas e informações sobre elevações no relevo. No Google Maps para Android e iOS, você também pode tocar no botão Camadas para ver as rotas de ciclismo e o terreno - para que você possa realmente estar preparado para qualquer subida não metafórica em sua jornada. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU