A Campus Party Brasil 2017, um dos principais eventos de tecnologia e inovação do País, começou no início desta semana e vai até o próximo domingo, 5. Durante o evento, cerca de 8 mil campuseiros acampam dentro do Pavilhão de Exposições do Anhembi para acompanhar palestras de mais de 750 pessoas nas áreas de ciência, empreendedorismo, segurança digital, inovação, entre outros. O Estado participa do evento desde o primeiro dia e traz todas as novidades. Acompanhe, abaixo, a lista com todas as notícias sobre o evento:

Aos 208 anos, Banco do Brasil quer agir como startup

Com gritos e explosões, batalha de robôs agita a Campus Party

Campuseiros investem R$ 10 mil para criar rede Wi-Fi própria

Campus Party reúne mais mulheres em 2017

Após evento, barracas usadas na Campus Party serão doadas a moradores de rua

Debate sobre corpo conectado domina a Campus Party

Campus Party recebe maratona de programação da ONU

As máquinas 'malucas' que chegam a custar R$ 25 mil

Campuseiros buscam diversão e novos negócios

Campus abre com falhas na infraestrutura

Campus Party abre 10ª edição com internet instável

'O cinema parou de inovar como negócio', diz ex-executivo do Netflix e palestrante na Campus

Em busca de diversidade, Campus traz 750 palestrantes