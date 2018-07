Gabriella Demczuk/The New York Times Twitter, dono do aplicativo, está cortando gastos buscando voltar a lucrar

O Twitter anunciou nessa quinta-feira, 27, através de uma postagem no Medium, que irá encerrar as atividades do aplicativo de vídeos curtos Vine. A empresa, que passa por uma crise por não conseguir aumentar seu número de usuários, já havia revelado hoje, durante conferência de resultados, que demitirá 9% de seus funcionários.

Segundo a publicação, a empresa pretende permitir que os usuários da plataforma baixem seus vídeos antes que o aplicativo seja completamente desligado, mas não informou uma data para o encerramento do serviço. Além disso, a empresa promete manter o site no ar para quem quiser assistir aos pequenos vídeos produzidos durante a existência do aplicativo, em uma espécie de memorial.

O Vine é um aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos que foi comprado pelo Twitter em 2012, antes mesmo de ser colocado no mercado. Em 2013, quando o serviço chegou aos smartphones das pessoas, ele fez algum sucesso e impulsiou a popularidade dos "viners", as celebridades do aplicativo.

A derrocada começou com o lançamento da modalidade de vídeos do Instagram, que permitia a publicação de arquivos com maior duração. Com a demora para se adaptar ao novo desafio, o Vine foi perdendo sua influência e deixando de ser utilizado.