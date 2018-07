O Twitter lançou nesta quarta-feira, 14, um novo serviço de streaming de vídeos para as plataformas Apple TV e Amazon TV, além do videogame Xbox One, da Microsoft. Segundo a empresa, o recurso também deverá estar disponível, em alguns dias, para os usuários destas plataformas mesmo sem uma conta do Twitter vinculada.

O novo serviço contará com vídeos produzidos a partir de parceiros do Twitter, como os campeonatos de futebol americano (NFL) e de basquete (NBA). Além disso, serão exibidos tuítes com curadoria, além de vídeos publicados no Vine e no Periscope.

Este é mais un sinal de que Jack Dorsey está fazendo esforços para levar o Twitter, cada vez mais, para o mercado de vídeos, por meio de acordos com empresas de vários meios de comunicação e grandes organizações esportivas.

Esportes. Na última terça-feira, 13, o Twitter anunciou a parceria exclusiva com a NFL para transmitir jogos do campeonato de futebol americano ao vivo.

De acordo com a rede social, já na próxima quinta-feira, 15, o Twitter começará a transmitir ao vivo as partidas do esporte, que poderão ser assistidas pelo perfil oficial da NFL.