O Twitter anunciou nesta sexta-feira, 24, um novo recurso que permitirá reunir tuítes publicados em um mesmo lugar, por meio de um sistema de geolocalização. O novo serviço, lançado em parceria com o aplicativo Foursquare, ficará disponível, inicialmente, para iOS e, em seguida, para Android e Windows Phone.

Com o novo recurso, que começará a ser implementado em breve e de maneira gradual, será possível ver um mapa de locais que tem algum tipo de tuíte, seja uma empresa, um parque ou um estádio. Aí, clicando no local, será possível ver um feed com todos os tuítes feitos ali.

A novidade permitirá que usuários busquem assuntos na rede social de microblogs sem que seja preciso procurar por hashtags, algo que pode ser confuso para usuários. Afinal, a hashtag pode se referir aos mais diversos temas e assuntos.

O recurso é o primeiro resultado da parceria com o Foursquare, anunciada em março de 2015. De acordo com o Twitter, o aplicativo auxiliou ao fornecer um sistema de localização geográfica mais acurado.