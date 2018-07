Leia mais

O Twitter, conhecido por seu limite de texto de 140 caracteres, anunciou nesta terça-feira, 21, que os usuários poderão postar vídeos mais longos - de até 140 segundos. Anteriormente, a rede social restringia vídeos em até 30 segundos.

O novo limite também se aplica a Vine, serviço de streaming de vídeo do Twitter, que anteriormente tinha limite de seis segundos.

"Vídeos são cada vez mais fundamentais para as conversas em tempo real acontecendo no Twitter", escreveu o vice-presidente de engenharia do Twitter, Jeremy Rishel, no blog oficial.