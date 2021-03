WFBrother/Twitter A inclusão de emojis de reação pode ser um passo para esclarecer ainda mais a "avaliação" da publicação na plataforma

O Twitter pode estar trabalhando para mudar, mais uma vez, a forma como os usuários interagem entre si na timeline. Segundo o site americano TechCrunch, a rede social está "explorando opções" e pode substituir o coração de "like" por uma variação de emojis, como as reações do Facebook.

De acordo com a pesquisa que já circula no Twitter para os usuários, a intenção é descobrir por qual forma eles preferem demonstrar a sua reação aos posts alheios. Nas opções, é possível ver emojis bem conhecidos, como o tradicional coração e as carinhas de raiva, de tristeza e de riso, além símbolos como chama — que vai permitir a abordagem do @ de forma ainda mais direta.

Antes do emoji de coração como opção de curtir tuítes, a rede social exibia um botão de estrela, indicando que aquela publicação era uma das favoritas do usuário. A mudança, a princípio, não indicou muita diferença a respeito do que os usuários queriam expressar. Mas a inclusão de emojis de reação pode ser um passo para esclarecer ainda mais a "avaliação" da publicação na plataforma.

“Estamos explorando outras maneiras de as pessoas se expressarem em conversas que acontecem no Twitter”, disse um porta-voz do Twitter sobre a pesquisa.

Ainda, outra parte da pesquisa mostra que o Twitter também está considerando incluir os botões "concordar" e "discordar" como opções de reação às publicações. Esses comandos seriam em adição aos outros emojis. O Twitter, porém, não confirmou se vai lançar as novas reações.