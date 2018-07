O Twitter planeja se aproximar ainda mais de seu serviço de streaming de vídeos Periscope. De acordo com o site de tecnologia Techcrunch, a empresa está testando um botão que permite iniciar transmissões ao vivo no Periscope a partir de dentro do Twitter. O novo botão para transmissão de vídeos, que ainda não foi oficialmente anunciado, já está disponível para alguns usuários do sistema operacional Android.

Para iniciar uma transmissão ao vivo, o usuário deve tocar no botão "Iniciar transmissão ao vivo". Segundo relatos dos usuários, isso leva o usuário para o aplicativo do Periscope ou, caso não tenho o serviço instalado em seu smartphone, para a Play Store, onde ele poderia baixar o app.

Em uma nota enviada ao site The Verge, o Twitter confirmou a realização dos testes e disse que a função está disponível apenas para "uma pequena porcentagem dos usuários".

Os testes com o novo recurso mostram que o Twitter tenta acirrar a competição com Facebook, que tem dado grande foco às transmissões ao vivo pela rede social. O Periscope foi comprado pelo Twitter no começo de 2015 por quase US$ 100 milhões.