O Twitter está testando um novo recurso chamado “Stickers” para que usuários possam adicionar imagens ou figuras a fotos antes de publicarem no serviço de microblogs, noticiou o site de tecnologia Re/code nesta quarta-feira, 23. O serviço, que deve funcionar como o Lenses do Snapchat, ainda não tem data de lançamento definida.

De acordo com a reportagem do site, o recurso também teria uma ferramenta de interação social, permitindo que usuários possam ver como outras pessoas ao redor do mundo editaram a foto e também para que possam sugerir fotos que possam ser editadas por outros usuários, disse o Re/code, citando a companhia.

“Ao tocar na imagem, você pode ver como outros usuários do resto do mundo editaram a mesma foto. O Twitter vai sugerir fotos que você pode editar e postar para participar de conversas que estão bombando”, disse a empresa por meio de nota enviada ao Re/Code.

No entanto, não está claro de onde o Twitter obteria essas fotos ou como determinaria quais recomendar.

O nome do serviço, no entanto, ainda não está definido. Como parte do programa de testes com usuários, o Twitter também está sugerindo nomes como “Stamptags”, “Taptags” e “Stickits”.

Representantes do Twitter não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto.

