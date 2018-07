Kacper Pempel/Reuters O Twitter também fornece um recurso para aqueles que querem usar a rede sem gastar muito da franquia de dados. É possível desativar o carregamento de imagens, a reprodução de vídeos e selecionar a qualidade de reprodução. Basta ir em Configurações, depois em “Configurações e privacidade” e entrar na aba “Uso de dados”.

Dando sequência às tentativas de flexibilizar os limites de tuítes, a rede social de interesses Twitter anunciou nesta quinta-feira, 30, que os nomes de perfis citados em tuítes de resposta deixarão de ser calculados no limite de 140 caracteres. Em vez de aparecer dentro do tuíte, o nome do usuário, precedido do símbolo "@", passará a vir acima do texto, e não mais inserido na mensagem.

A ideia, segundo o Twitter, é dar mais espaço para usuários inserirem textos e outras mídias nas mensagens, enquanto interage com uma maior quantidade de pessoas. Com isso, a rede social colocará a foto dos usuários citados em uma mensagem logo acima de tuíte ao invés de colocar os nomes completos dos perfis dentro da mensagem. Assim, com o novo processo, o usuário poderá citar até 50 pessoas de uma vez só.

Na tela para escrever, também será possível checar as pessoas na conversa a quem você responderá. Basta consultar "Respondendo a..." para exibir uma tela de edição com uma lista de todas as pessoas.

A nova função já está disponível para a versão web do Twitter e os aplicativos para os sistemas Android e iOS.