A partir desta quinta-feira, 12, o Twitter vai parar de contar dezenas de milhares de contas suspeitas de fraude no número de seguidores de qualquer usuário da rede social. Na prática, isso significa que contas que tiverem sido invadidas, por exemplo, não poderão ser usadas por pessoas mal intencionadas para "inflar" o número de seguidores de usuários populares. O Twitter alerta os usuários que eles devem sentir uma queda no número de usuários nos próximos dias, depois que a mudança for realizada.

A rede social disse que considera contas suspeitas as que começaram a tuitar um grande volume de mensagens ou mencionar contas que não a seguem, além de tuitar links falsos ou aquelas que são bloqueadas por um grande número de contas após uma menção. Em geral, a empresa tenta entrar em contato com os donos de contas suspeitas de fraude antes de suspendê-las.

"Na maioria dos casos, essas contas foram criadas por pessoas reais, mas não conseguimos confirmar se elas continuam acessando e controlando esses perfis", disse Vijaya Gadde, diretora de confiança e segurança do Twitter.

Até agora, essas contas suspeitas de fraude não eram excluídas da rede social, mas tinham algumas funções desabilitadas: elas não podiam retuítar ou curtir conteúdos, por exemplo. O anúncio de hoje representa mais uma forma de "punir" pessoas que tentam usar essas contas para inflar o número de seguidores na rede social.

Justificativa. Com o anúncio, o Twitter tenta acalmar o mercado, depois que o jornal The Washington Post publicou reportagem afirmando que o Twitter já removeu mais de 70 milhões de contas falsas na rede social. Após a notícia, as ações da rede social despencaram. Isso porque os investidores entendem que a "faxina" pode ter impacto direto no número de usuários da rede social, um importante indicador que mostra que a empresa está crescendo.