O Twitter e a liga nacional de futebol americano dos Estados Unidos (NFL, na sigla em inglês) fecharam ontem uma parceria que pode ajudar a rede social a atrair a atenção de novos usuários: em 2016, o Twitter terá o direito de transmitir pela web 10 partidas da NFL, que serão sempre exibidas às quintas-feiras à noite. De acordo com o site norte-americano Recode, especializado em tecnologia, o Twitter pagou cerca de US$ 10 milhões pelos direitos de transmissão na web das partidas.

O Twitter não confirmou os valores, nem explicou como os jogos serão transmitidos por sua plataforma. No entanto, o presidente-executivo da empresa, Jack Dorsey, afirmou que os usuários do Twitter poderão ver os jogos “diretamente na plataforma”. A meta é que os jogos sejam exibidos não só para os 320 milhões de usuários ativos mensalmente do Twitter, mas também para internautas não registrados. Para conseguir os direitos de transmissão, a empresa venceu competidores como a Verizon, o Yahoo e a Amazon, de acordo com a Bloomberg. O Facebook não participou da disputa.

O acordo surge em um momento que fãs de esportes cada vez mais utilizam a internet para assistir aos jogos de seu interesse, deixando a TV por assinatura de lado. Para Tom Richardson, presidente da consultoria Convergence Sports & Media, a parceria com a NFL poderá ajudar o Twitter a cimentar sua posição como um bom lugar para vídeos ao vivo – algo que a empresa já faz com o Periscope – e para a segunda tela.

Para as emissoras CBS e NBC, que têm os direitos de transmissão das partidas na TV, a parceria é interessante. “Não acredito que o Twitter vá canibalizar a nossa audiência. Não imagino que as pessoas vão desligar suas TVs para ver os jogos no Twitter”, disse Sean McManus, diretor de esportes da CBS.

Publicidade. No acordo, o Twitter poderá vender anúncios locais entre os intervalos dos jogos, mas não poderá fazer campanhas em escala nacional, que ocupam cerca de 85% do tempo de propaganda durante as partidas. As campanhas em escala nacional ficarão com a NBC e a CBS – e serão transmitidas pelo Twitter. “É um grande benefício para nós”, acrescentou McManus, da CBS. / REUTERS