Uma startup norte-americana começa a operar, a partir da semana que vem, um novo serviço de carona paga apenas para mulheres. Chamado de Chariot for Women, ele começará a operar na próxima terça-feira, 19, na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Os carros serão dirigidos apenas por mulheres, que também aceitarão apenas outras mulheres como passageiras.

O serviço foi elaborado por um antigo motorista do Uber, Michael Pelletz, que percebeu que as mulheres corriam riscos ao entrar no carro de homens desconhecidos. De acordo com o site da empresa, além das mulheres, as motoristas podem transportar também crianças de qualquer sexo até os 13 anos e mulheres transgênero.

“Nós estamos fazendo isso por existir grande desigualdade quanto à segurança. As mulheres de todo o mundo são perseguidas e agredidas por condutores do sexo masculino. Em meus oito meses como motorista do Uber, nunca ouvi qualquer reclamação de passageiros homens”, disse Pelletz, ao site TechCrunch.

Entretanto, Pelletz está sendo acusado por promover descriminação de gêneros, ao não permitir usuários do sexo masculino. Ao ser questionado pelo site de tecnologia The Next Web, o criador da plataforma disse não temer possíveis processos e que está disposto a levar possíveis casos de reclamação até às últimas instâncias da Justiça dos EUA. Ainda não há previsão de lançamento do serviço em outros países, como o Brasil.

Variações. A Chariot for Women, apesar de ser a primeira a elaborar um aplicativo com modelo Uber voltado apenas para o sexo feminino, não é o primeiro a se preocupar com mulheres no transporte urbano.

Recentemente, a startup SheRides, criou um sistema de táxis voltado apenas para mulheres. Assim como o Chariot for Women, apenas mulheres dirigem e só pessoas do sexo feminino podem solicitar o serviço. De acordo com a empresa, o SheRides funciona, desde 2015, em países do Oriente Médio, além de Índia e Estados Unidos.