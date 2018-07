Uber Uber libera função que deixa usuário pedir carro para terceiros.

O aplicativo de carona paga Uber anunciou nesta semana que os usuários poderão oficialmente solicitar corridas para outras pessoas. A função foi liberada para mais de 30 países, mas ainda não está disponível para os brasileiros.

A partir dessa atualização, quando a pessoas pedem uma corrida que tem como endereço de partida um local longe da sua localização atual, o Uber automaticamente pergunta se a viagem é para um membro da família ou para um amigo.

Em seguida, é possível selecionar o contato que usará o serviço, assim ele receberá uma mensagem de texto com as informações do motorista e da rota. Ele também vai conseguir se comunicar diretamente com o motorista, em caso de desencontros.

Ainda não há uma previsão de quando a novidade chegará ao Brasil, mas o Uber informou que está expandindo para outras localidades.