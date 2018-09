Uber UberEats, criado em 2014, é o serviço de entrega de comida do Uber.

O Uber está estudando a possibilidade de lançar um modelo de assinaturas para seu serviço de entrega de comida, o UberEats, de acordo com um executivo do Reino Unido entrevistado pelo site Business Insider. Segundo o diretor, o principal objetivo do programa seria fidelizar clientes.

O aplicativo de comida do Uber, que em 2017 registrou US$ 3 bilhões em vendas de acordo com o jornal norte-americano Financial Times, já testa um serviço de assinaturas em alguns lugares em que opera. Toussaint Wattinne, diretor do UberEats no Reino Unido, disse em entrevista ao site que a empresa está constantemente testando novas funções. “Realizamos alguns testes dentro de áreas específicas de algumas cidades", disse o executivo.

Segundo apurou o Business Insider, uma assinatura do UberEats daria aos clientes o benefício de frete grátis e também ofereceria acesso a cardápios e promoções exclusivas. Essa nova função, se for adotada, poderia ajudar o serviço do Uber a conquistar e fidelizar clientes, já que o mercado de delivery tem vários concorrentes fortes, como a Amazon, nos Estados Unidos, a Deliveroo, no Reino Unido, e o iFood, no Brasil.

Em novembro de 2017, inclusive, a concorrente Deliveroo lançou um serviço de assinaturas no Reino Unido por £ 8 ao mês. Com o serviço, os assinantes não precisam pagar a taxa de frete de £ 2,50 a cada pedido.

No entanto, Wattinne ressaltou que o Uber quer melhorar seu serviço em outros aspectos, para reter clientes por outros motivos também. Para ele, não serão os programas de assinatura e fidelidade que vão fazer os usuários serem fiéis aos aplicativos. “O que faz um usuário voltar com mais frequência a um app é a quantidade de restaurantes que ele vê, a qualidade e segurança da experiência e a rapidez da entrega”, disse o executivo.