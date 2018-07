Toby Melville/Reuters Uber vem enfrentando problemas recentes. Em junho, o então CEO da empresa, Travis Kalanik, renunciou após pedido de grupo de investidores

Numa tentativa de reorganizar a empresa depois da saída do presidente executivo Travis Kalanick, o Uber lançou a campanha “180 Dias de Mudança”, que pretende oferecer novas facilidades aos motoristas parceiros. Dentre todas as novidades anunciadas, a mais significativa é que a companhia vai passar a cobrar US$ 15 (cerca de R$ 47) dos usuários para que os motoristas devolvam itens deixados nos carros. Por enquanto, as medidas só vão funcionar na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Se der certo, devem ser expandidas para todo o país e depois internacionalmente.

Segundo a companhia, seus motoristas, em média, devolvem 11 itens perdidos nos carros por ano. Essas viagens de devolução custam tempo e combustível, o que fez o Uber repensar suas políticas e passar a cobrar uma taxa de US$ 15 dos passageiros que quiserem recuperar seus pertences.

Além disso, o Uber implementou mudanças na sua comunicação com os motoristas parceiros. Agora, eles poderão solicitar suporte por telefone 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Se a ajuda remota não for suficiente, o motorista poderá agendar uma conversa presencial com um especialista da empresa.

A empresa também adicionou uma opção de gorjetas e prometeu uma revisão mais rápida da documentação dos novos motoristas. Ainda não está claro quando os novos recursos chegam ao Brasil.