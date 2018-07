Uber UberEats, criado em 2014, é o serviço de entrega de comida do Uber.

O Uber Eats, aplicativo de delivery de comida da empresa norte-americana de mesmo nome, começa a operar na próxima quinta-feira, 6, nas cidades de Rio de Janeiro e Belo Horizonte (MG). O serviço começou a operar no Brasil, apenas na cidade de São Paulo, no final do ano passado e permite que qualquer pessoa peça comida em restaurantes cadastrados no aplicativo. As entregas são feitas por entregadores parceiros, que recebem uma comissão do Uber para levar a comida do restaurante ao cliente, de carro, moto, bicicleta ou à pé.

No início da operação no Rio e em Belo Horizonte, a área atendida pelo Uber Eats ficará restrita a alguns bairros das duas cidades. A empresa ainda não detalhou quais serão as regiões atendidas e a lista de restaurantes cadastrados.

Para usar o Uber Eats, é preciso baixar o aplicativo do serviço por meio da App Store ou Google Play, escolher o endereço de destino, data e horário de entrega do pedido. Depois, o usuário escolhe seu prato, faz o pedido e pode acompanhar o deslocamento do entregador em tempo real no aplicativo, da mesma forma como ocorre no aplicativo de carona da empresa.

O Uber não revela o número de brasileiros que usam o Uber Eats, nem quantas pessoas estão cadastradas para fazer entregas por meio do serviço. A empresa também não revela quais outras cidades devem receber o serviço nos próximos meses.

Concorrência. O aplicativo Uber Eats concorre diretamente com os brasileiros iFood e Spoon Rocket, ambos operados pela empresa brasileira Movile. Os dois aplicativos permitem fazer pedidos para delivery em uma rede de restaurantes cadastrados: no iFood, a lista de restaurantes é mais ampla e a entrega é de responsabilidade do restaurante; no Spoon Rocket, os restaurantes são selecionados e há uma rede de entregadores parceiros, assim como no Uber Eats.

O Spoon Rocket opera, atualmente, em cinco cidades brasileiras -- São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Curitiba (PR). O iFood, por outro lado, já opera em mais de 300 cidades em todo o País.