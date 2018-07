Divulgação

O Uber está expandindo seus serviços para além do transporte de passageiros. A empresa anunciou que vai atuar também no mercado de entrega de refeições. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, clientes de dez cidades dos Estados Unidos poderão em breve encomendar menus completos de dezenas de restaurantes locais por meio do aplicativo UberEats. A própria frota de motoristas da empresa estará encarregada de entregar os pedidos.

Quando o cliente solicitar uma refeição, o Uber vai entrar em contato com o restaurante e estimar o tempo de preparo. Assim que o prato estiver pronto, o aplicativo vai localizar o motorista mais próximo ao restaurante e deixar que ele decida se deseja ou não fazer a entrega. A empresa vai cobrar uma taxa-base de entrega de cerca de US$ 5 – além disso, haverá uma taxa extra, que vai variar de acordo com a cidade.

Desde dezembro, o aplicativo está disponível na cidade de Toronto, no Canadá, onde o Uber testa o serviço de entrega com mais de 100 restaurantes locais. Os clientes podem encomendar, até as 22 horas, qualquer item do cardápio desses estabelecimentos, com previsão de entrega por um motorista do Uber entre 30 e 40 minutos.

É a primeira vez que o Uber desenvolve um novo aplicativo novo desde o lançamento do seu app oficial, há cinco anos. A princípio, o serviço estará disponível nos Estados Unidos em cidades como Nova York, Los Angeles, Chicago, Washington e San Francisco. Ainda não há previsão se ele estará presente em outros países. O UberEats deve chegar as lojas Apple Store e Google Play até o final de março.