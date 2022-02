Uber / Divulgação Uber permite usuários verem suas avaliações no app

A Uber já vinha lançando recursos, como a caixa de sugestões para o motorista melhorar suas viagens, tentando melhorar a relação entre o motorista e o passageiro. E a partir de agora, você também vai poder saber como os motoristas avaliam suas viagens como um passageiro. O recurso estará disponível nos próximos dias no Brasil, como confirmou a empresa ao Estadão.

Nas configurações do aplicativo, o usuário vai ter acesso à uma tabela que contabiliza o número de corridas com cinco estrelas, quatro e assim por diante. Até aqui, os passageiros só tinham acesso a média de estrelas. Assim, toda vez que uma corrida terminar, é possível checar qual dos contadores cresceu. Ao Estadão, a Uber falou que a média dos brasileiros é 4,88.

O novo recurso veio com uma lista de comportamentos ruins que podem fazer você ser banido do aplicativo. Entre eles estão: jogar lixo no carro, gritar ou xingar o motorista e assediar o motorista.

Além disso, você também vai poder ver o total de viagens que já fez no app, qual modalidade Uber você mais usa, e até seus pedidos feitos no Uber Eats.

Ficou curioso para saber como está a sua avaliação? É possível acessar o novo recurso acessando as configurações de privacidade. Para isso: acesse Configurações, vá para Privacidade, depois vá para Centro de Privacidade. Por lá, você poderá acessar a opção de ver suas avaliações como passageiro.