Ralph Orlowski|Reuters

A comissária de Justiça da União Europeia pediu nesta quinta-feira, 15, que Google, Facebook e Twitter façam mais para alinhar seus termos de uso com a legislação do continente, dizendo que as propostas apresentadas pelas gigantes tecnológicas foram consideradas insuficientes.

As autoridades executivas e de defesa do consumidor do bloco econômico disseram que as três empresas apenas abordaram parcialmente as preocupações sobre responsabilidade e a forma como os usuários são informados sobre a remoção de conteúdo ou os termos de condições de uso.

As autoridades europeias, que pediram as mudanças no ano passado, podem multar as empresas caso não cumpram as recomendações.

"As regras do consumidor da UE devem ser respeitadas e, se as empresas não cumprirem, devem enfrentar sanções", afirmou a comissária europeia Vera Jourova em comunicado. "Algumas empresas agora estão tornando suas plataformas mais seguras para os consumidores, no entanto, é inaceitável que isso ainda não esteja concluído e que esteja levando tanto tempo".

Em resposta, o Facebook disse que tem trabalhado ao lado das autoridades europeias para fazer mudanças a seus termos de uso e garantir mais transparência. "Temos ferramentas para informar às pessoas sobre remoção de conteúdo e planejamos expandir esse setor no Facebook até o final do ano", disse uma porta-voz da empresa. O Google se negou a comentar o assunto, enquanto o Twitter não forneceu uma resposta imediatamente para o tema.