Dado Ruvic/Estadão WhatsApp continua instalado em 99% dos celulares do Brasil, mantendo o posto de app mais utilizado no País

Um levantamento realizado pelo Mobile Time e pela Opinion Box, em parceria com a Infobip, revelou que, durante a pandemia, os brasileiros estão utilizando mais os recursos de voz no WhatsApp, como a ligação. A pesquisa foi concluída em agosto e também traz dados sobre a presença do app nos celulares do País.

Por aqui, é quase unanimidade: o WhatsApp continua instalado em 99% dos celulares do Brasil, mantendo o posto de app mais utilizado no País. Mas as funções então passando por algumas mudanças. Segundo o estudo, no período de pandemia, 70% dos usuários utilizam o recurso de ligação, sendo 42% deles usuários diários da função do app — e 60% afirmam que usam mais o WhatsApp que o plano de minutos de sua operadora móvel. As chamadas de vídeo também cresceram e são feitas por 63% dos usuários.

Com o aumento — e facilidade — do uso do WhatsApp em substituição a muitas ferramentas de comunicação, cresceu também a quantidade de notícias falsas espalhadas via mensagens na plataforma. De acordo com o estudo, 88% dos usuários confirmaram já ter recebido algum tipo de Fake News pelo app. Uma em cada três pessoas confessaram já ter repassado informações adiante sem checar sua veracidade.

Nas outras redes do Facebook, o Instagram ultrapassou, pela primeira vez, o Facebook Messenger no Brasil e já está instalado em 81% dos aparelhos, contra 79% do app próprio de mensagens. No uso corporativo, a rede de fotos também é mais utilizada: 72% dos usuários utilizam a rede também para esses fins.

"Durante a pandemia do novo coronavírus, o WhatsApp ampliou sua atuação em mensagens de voz e vídeos, já que, atualmente, muitos grupos estão mantendo contato por meio desse app", afirma Caio Borges, chefe de vendas da Infobip no Brasil. "Famílias, amigos e colegas de trabalho passaram a usar mais esse formato de comunicação durante o isolamento".