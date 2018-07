Reprodução

Às vezes, o botão ‘curtir’ do Facebook não é suficiente para expressar a emoção correta – como se pode ‘dar um like’ em um post sobre alguém ter sido roubado? A partir desta quarta-feira, 24, os usuários da rede social terão novas opções para se expressar na rede social.

Chamada de Reações, a nova funcionalidade da rede deixará as pessoas escolherem cinco diferentes emoções – como “grrr” (para quem está bravo), “triste” ou “uau!” (para surpresas) – para demonstrarem como se sentem quanto às publicações dos amigos no Facebook. A função vem sendo testada desde outubro em mercados como Irlanda e Espanha, e deve chegar aos mais de 1 bilhão de usuários do Facebook até o final desta quarta.

Para adicionar uma reação, o usuário deverá apertar o botão curtir no seu smartphone, ou passar o mouse por cima do botão na versão de desktop para poder ver as opções de reações. Na sequência basta clicar nas opções: Curti (o bom e velho like), Amei, Haha, Uau, Triste e Grr.

Além de servir para expressar diferentes emoções, a função Reações deverá ajudar o Facebook a filtrar as postagens que aparecem no feed de notícias de cada usuário. “Vamos usar as Reações da mesma forma como Likes: se você reagiu a esse conteúdo, poderá ver mais disso em breve no seu feed de notícias”, declarou a empresa em um post no seu blog oficial.

Além disso, a empresa declarou que as Reações terão o mesmo impacto que as curtidas em campanhas publicitárias feitas dentro da rede social.