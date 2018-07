REUTERS/Dado Ruvic Segundo o YouTube, o algoritmo ajudou a plataforma de vídeos a crescer

Usuários do YouTube gastam, em média, 1 bilhão de horas por dia assistindo a vídeos na plataforma. O número, divulgado pelo jornal norte-americano Wall Street Journal nesta segunda-feira, 27, indica uma forte aproximação da plataforma em relação à audiência de televisões nos Estados Unidos, que é assistida 1,25 bilhão de horas diariamente.

"O conteúdo fica mais rico a cada minuto", afirma o diretor de produto do YouTube, Neal Mohan, ao jornal dos EUA. "Os algoritmos também estão fazendo um trabalho cada vez melhor e mais aprimorado ao escolher o conteúdo que os usuários gostam de verdade."

De acordo com o Google, responsável pela plataforma de vídeos, o primeiro bilhão de horas foi atingido no final de 2016, registrando um crescimento em mais de 10 vezes na audiência desde 2012, quando o site começou a investir nos algoritmos — inteligência artificial que reconhece o gosto dos usuários e faz sugestões personalizadas.

"Se você assistir a um bilhão de horas de vídeos no YouTube, seria preciso mais de 100 mil anos. Há 100 mil anos, por exemplo, nossos ancestrais estavam criando ferramentas de pedra e migrando para fora da África, enquanto mamutes e mastodontes vagavam por toda a Terra", disse a empresa, por meio de uma postagem no blog oficial. "Se você passar 100 mil anos viajando à velocidade da luz, você poderia viajar de uma extremidade da Via Láctea para a outra."

A marca chama a atenção, também, ao comparar com outros serviços na internet. O Facebook, por exemplo, afirmou que seus usuários passam 100 milhões de horas vendo vídeos por dia, enquanto o Netflix diz que seus assinantes assistem 116 milhões de horas de vídeos diariamente.