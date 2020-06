WhatsApp apresenta falha nesta sexta

Usuários do WhatsApp relataram no final da manhã desta sexta, 19, falhas no funcionamento do aplicativo. Entre os problemas estão falha no recurso que indica a última vez que a pessoa foi vista online, do status e do recurso que indica quando alguém está digitando. Também há queixas de que não é possível alterar as configurações de privacidade.

Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, as queixas teriam começado a surgir por volta de meio-dia (horário de Brasília). Às 13h10, mais de 2.000 notificações já apareciam no site.

Outra falha relatada é a de que usuários não estavam conseguindo instalar o app no celular. Nas redes sociais, usuários de diferentes países, incluindo o Brasil, relataram o problema. A reportagem entrou em contato com a empresa, mas ainda não teve retorno - o texto será atualizado com o posicionamento.

Não foi só o ministro que caiu O online e ultimo visto do Whatsapp também meu momento chegou — Maria (@beeelraamos) June 19, 2020