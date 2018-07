REPRODUÇÃO

Uma decisão judicial bloqueou o funcionamento do aplicativo de mensagens WhatsApp por 48h, a partir das 0h desta quinta-feira, 17. Com isso, muitas pessoas começaram a buscar alternativas para o bloqueio, como o uso de redes VPN — criam uma conexão privada para acesso aos servidores do serviço que ficam localizados no exterior — e aplicativos alternativos, como o Telegram e o Viber.

Apesar da maioria das pessoas não conseguirem usar o app, alguns usuários estão relatando que o WhatsApp está funcionando em alguns pontos do País. Abaixo, acompanhe os relatos de pessoas que conseguiram usar o serviço sem recorrer a redes privadas:

@Estadao @WhatsApp Oscilando, de vez em quando baixa as mensagens e depois saí do ar novamente. Já aconteceu umas 3x desde às 7h da manhã. — Francisco David (@franciscoihs) 17 dezembro 2015

@Estadao @WhatsApp Sim. No Wi-fi de casa (GVT) não funciona, no serviço (não sei qual é) funciona. Fotos/Audios/Videos não baixam. — Cassin (@vinii_sfc) 17 dezembro 2015

@Estadao @WhatsApp estou enviando normalmente sem vpn porém só um amigo com vpn está recebendo! Estou pelo Wifi — Eduardo Alves (@EduardoAlves_86) 17 dezembro 2015

O meu whatsapp voltou a funcionar de novo, ele volta e para, para e volta — sapatosa imoral (@fuckedwitch) 17 dezembro 2015

@Estadao Recebi umas mensagens mas não consegui responder. — Felipe (@HiginoFelipe) 17 dezembro 2015