Jum Wilson/NYT Simplesmente jogar o aparelho velho no lixo ou na caixa de tranqueiras abandonadas pode ser ruim para a privacidade e para o meio ambiente

Tomar conta dos seus equipamentos eletrônicos pode ajudar a fazer com que durem mais tempo. Mas, às vezes, uma troca é inevitável. Mesmo se o celular, tablet ou computador não tiver sofrido um acidente fatal, é possível chegar a um ponto em que ele não atende mais às necessidades do home office. Ou talvez o plano seja repassá-lo a alguém que precisa de um equipamento para educação – um parente, amigo ou até uma doação. Ou a razão pode ser mais sincera: simplesmente queremos o celular mais recente e avançado da temporada.

Seja qual for o motivo da substituição, simplesmente jogar o aparelho velho no lixo ou na caixa de tranqueiras abandonadas pode ser ruim para a privacidade e para o meio ambiente. Quando chegar a hora da troca, eis algumas dicas de segurança e descarte consciente para o dia em que você se separar de um equipamento velho.

Prepare-se para a despedida

Para preparar seu aparelho velho para seguir adiante, comece fazendo o backup do seu conteúdo em um disco externo (isto é, um HD ou SSD) ou em um servidor seguro na nuvem.

Em seguida, procure um programa que transfira automaticamente os dados do backup ou do dispositivo antigo. A página de suporte da Apple tem guias mostrando como transferir o conteúdo de computadores Mac e aparelhos do sistema iOS, além de ideias do que fazer com os Macs, celulares ou tablets antigos.

Fora do ecossistema da Apple, o software de transferência Laplink, para PCs, transfere dados de uma máquina antiga para outra nova. A página de suporte do Google tem instruções de como transferir dados para um novo celular Android ou Pixel. Outras fabricantes de celulares têm suas próprias soluções, como o Smart Switch, da Samsung, usado com os produtos da linha Galaxy.

Então, desautorize o acesso às suas assinaturas online no dispositivo antigo, sejam de música, filmes, programas ou serviços da nuvem. Certifique-se de conservar os números de série e programas de instalação necessários para usar os aplicativos no aparelho novo – se você não instalou usando um disco ou drive, com manual, o número de série deve estar em um e-mail recebido na ocasião da compra do software na internet, e será necessário se você baixar o programa novamente na máquina nova.

Finalmente, desfaça a conexão Bluetooth com seus acessórios antes de sair de vez de todas as suas contas de usuário.

Apague o passado

Depois de transferir os dados para seu novo lar, apague de vez as informações no dispositivo antigo. Em um iPhone ou iPad, acesse “Ajustes" e em, seguida “Geral”, e finalmente "Redefinir"; selecione a opção “Apagar conteúdo e ajustes". Nos celulares Android, o procedimento varia de acordo com a versão do hardware e do software, mas geralmente começamos em “Sistema”, depois “Avançado" e “Redefinir opções”.

Os computadores também devem ter os dados apagados antes de saírem da casa. A página de suporte da Apple tem guias mostrando como apagar os dados de um Mac e reinstalar seu sistema operacional. Para os usuários de PC há diversos programas de reciclagem do espaço em disco, incluindo o WipeDrive Home e o Eraser, ambos da White Canyon. Verifique com o fabricante se há procedimentos específicos para reinstalar o sistema operacional. Outro método possível é usar outro PC com um drive externo para baixar e reinstalar o Windows 10 ou o Ubuntu Linux.

Repasse o aparelho a alguém

Quem receber seu computador ou aparelho usado terá que configurar e instalar os novos aplicativos. Se o plano é repassar o celular antigo a alguém da família, verifique com a operadora a possibilidade de adquirir outra linha e os equipamentos necessários (como um cartão SIM) para fazê-lo funcionar.

Mesmo sem o sinal celular, os tablets e smartphones com sinal Wi-Fi ainda podem se conectar à internet via rede sem fio. E se o destinatário do aparelho for uma criança, Apple e Google incluem opções de controle de conteúdo para os pais.

Troque-o por um desconto (em um aparelho melhor)

Se o orçamento estiver apertado, há programas que aceitam o aparelho antigo em troca de um desconto na compra de um aparelho novo. Aqui no Brasil, várias fabricantes, lojas e operadoras têm programas desse tipo.

Empresas terceirizadas como Trocafone e Brused também convertem aparelhos antigos em dinheiro.

Doe a uma boa causa

Se o equipamento antigo estiver em bom estado, outra opção é doá-lo a uma instituição de caridade (talvez seja possível incluir a doação no imposto de renda).

Se nenhuma escola, biblioteca ou instituição de caridade da região aceitar a doação de equipamento, procure organizações como a National Cristina Foundation ou a Cell Phones for Soldiers. O site da Charity Navigator e da Federal Trade Commission têm informações detalhadas para doações nos EUA.

Reciclagem responsável

Mesmo se os aparelhos antigos não funcionarem mais, é possível reciclá-los para a recuperação de materiais valiosos, mantendo-os fora de um aterro sanitário. Algumas cidades têm regras para o descarte do “lixo eletrônico”, confira as regras na sua região.

Alguns fabricantes têm programas que aceitam produtos enviados pelo correio para a reciclagem. Se precauções ligadas à pandemia impedirem temporariamente a coleta, crie um lembrete no dispositivo novo para tentar outra vez em algumas semanas. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL