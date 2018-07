Reprodução

Inventar novas funções malucas é um dos principais hobbies das empresas de tecnologia no 1º de abril. No entanto, às vezes o tiro sai pela culatra: foi o que aconteceu com o Gmail nesta sexta-feira, 1. O serviço de email do Google inseriu um novo botão em sua interface, o Drop the Mic: ele substituía o “Enviar e arquivar”, mandando um GIF de um Minion (as simpáticas criaturas amarelas de Meu Malvado Favorito) derrubando um microfone no chão com resposta ao email. Além disso, a função impedia que novas mensagens do mesmo remetente chegassem à caixa de e-mails do usuário.

A pegadinha não deu muito certo: vários usuários apertaram o botão sem querer ou não perceberam a alteração, e acabaram se complicando: Allan Pashby, por exemplo, foi enviar um currículo para uma vaga de emprego e sem querer, usou o botão, perdendo a chance de uma nova colocação. Abaixo, você pode ver as reações de usuários do Twitter a respeito da brincadeira sem graça – ao longo do dia, o Gmail acabou pedindo desculpas.