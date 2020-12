Brendan McDermid/Reuters Este ano foi decisivo para a tecnologia fitness, como relógios inteligentes

Sem dúvidas, 2020 foi difícil. Mais do que nunca, neste ano nos voltamos à tecnologia para encontrar alívio, cuidar da saúde e manter conexão com as pessoas com quem nos importamos.

Aplicativos de conversa por vídeo, como Zoom e Google Meet, se tornaram ferramentas de trabalho essenciais. Depois que as academias de ginástica fecharam, aplicativos de atividades físicas também se tornaram produtos indispensáveis. Bicicletas e patinetes elétricos, que no passado foram fonte de frustração, encontraram seu momento quando as pessoas buscaram alternativas ao transporte público e aos aplicativos de transporte.

Ainda assim, muitas tecnologias nos decepcionaram.

Alguns dispositivos da Amazon, como as câmeras de vigilância Ring, se mostraram mais bizarros do que úteis. Aplicativos de entregas com sistemas ocultos para aumentar preços continuaram a elevar o valor dos produtos pedidos. Um novo tipo de smartphone, com tela dobrável, foi uma decepção. O mesmo aconteceu com o 5G, que não atendeu à expectativa de oferecer velocidades incríveis de conexão - pelo menos por enquanto.

A seguir, os altos e baixos de 2020.

Tecnologias que deram certo

Chamadas de vídeo

Antes da pandemia, muitos de nós abominávamos reuniões em chamadas de vídeo. Pouca gente sabia como desligar os microfones quando não estivesse falando. E a transmissão de imagem e som ficava frequentemente cortada e atrasada.

“Está me ouvindo agora?”

Então, nos primeiros momentos da pandemia, o Zoom ganhou as manchetes, por motivos bons e ruins. Centenas de milhões de nós, desesperados para manter o contato com amigos e colegas de trabalho, nos registramos no serviço de videoconferência para levar ao mundo virtual reuniões, salas de aula, happy hours e aulas de ioga. Mas, com o aumento de popularidade do Zoom, notamos muitas falhas de segurança, entre outros problemas.

Houve um lado bom nas falhas do Zoom: elas criaram a necessidade de alternativas mais seguras.

Ao longo dos anos mais recentes, muitos aplicativos de videoconferência melhoraram significativamente. O Google fez importantes atualizações no Meet, possibilitando conversas de vídeo com centenas de participantes; a Microsoft (Teams) e a Cisco (Webex) também estão renovando suas ferramentas de conversa por vídeo. Além disso, o Zoom corrigiu alguns problemas de segurança.

Nesse ritmo, é provável que muita gente continue a usar as videoconferências para realizar muitas tarefas, mesmo quando a vida voltar a ter alguma normalidade.

Tecnologia fitness

Apesar de dispositivos de tecnologia vestível como os relógios inteligentes Apple Watch e Mi Band terem ganhado espaço nos últimos anos, muitas de suas aplicações ainda são incipientes. Contar passos é tedioso. O monitoramento do sono desses aparelhos é impreciso - e os dados podem alimentar suas ansiedades e tirar seu sono. Também é cedo para saber se a função de monitoramento de oxigenação do sangue no novo Apple Watch será útil.

Mas, com as academias de ginástica fechadas, fomos forçados a encontrar maneiras de ficar em forma dentro de casa.

A Peloton, empresa conhecida por vender bicicletas e esteiras ergométricas caras, conquistou atenção nos Estados Unidos. Seus vídeos de treinos físicos, que não requerem equipamentos da Peloton, são tão bem produzidos que funcionam como um forte substituto para os treinadores de carne e osso. A Apple lançou recentemente uma imitação: o Fitness+, um serviço de assinatura exclusivo para donos do Apple Watch, com vídeos tão bons quanto os da Peloton.

Este ano foi decisivo para a tecnologia fitness: agora temos acesso a produtos que podem realmente fazer com que fiquemos mais saudáveis. E isso não é enganação.

Veículos elétricos de duas rodas

Antes de 2020, os patinetes elétricos estavam em maus ventos. Empresas de tecnologia inundaram as ruas das cidades com patinetes elétricos que as pessoas podiam alugar por meio de aplicativo. Mas as cidades não tinham se preparado com regulamentações para receber esses veículos de duas rodas. O resultado foi que muita gente rodava com eles e os estacionava ilegalmente nas calçadas, colocando em perigo pedestres e pessoas com deficiência.

Neste ano, as coisas mudaram. Em alguns estados dos EUA, como Califórnia e Nova York, regulamentações foram aplicadas para dar segurança ao uso de patinetes. E depois que autoridades do governo recomendaram que a população evitasse o transporte público convencional para ir trabalhar, no início da pandemia, bicicletas e patinetes elétricas encontraram seu momento. Muita gente descobriu que os veículos elétricos de duas rodas são divertidos de usar e amigáveis em relação ao meio ambiente. E o mais importante: eles mantêm as pessoas fora dos carros.

O único lado ruim é que a demanda por bicicletas elétricas de alta qualidade está tão alta que é preciso sorte para encontrar alguma nas lojas.

Tecnologias que falharam

Amazon Em 2020, a Amazon apresentou um drone que zumbe ao voar pela casa filmando tudo, supostamente para fins de segurança

Dispositivos sinistros da Amazon

Um drone equipado com inteligência artificial que voa em volta da sua casa para gravar vídeos soa como algo de filme de ficção científica. Mas a Amazon apresentou um aparelho do tipo como um produto real, o que diz muito a respeito de sua filosofia de produtos. Essa tecnologia não é necessariamente ruim no que faz, mas carece de empatia.

A expectativa é que o drone seja lançado em 2021, mas já se observa um lado sinistro em alguns dos dispositivos da Amazon lançados este ano. O caso mais célebre diz respeito à Ring, empresa da Amazon que produz câmeras de vigilância que incluem campainhas de casa conectadas à internet. A Ring tem sido criticada por diversos escândalos — um deles envolvendo quatro funcionários que assistiam aos vídeos dos clientes de maneira imprópria.

Mais recentemente, a Amazon lançou a Halo, uma pulseira inteligente de monitoramento de condição física que levou a bizarrice a um outro patamar. O dispositivo tem um minúsculo microfone que ouve as suas conversas para lhe dizer como seu tom de voz soa para as outras pessoas (no meu caso, o Halo disse que eu estava indignado e irritado quando falei para minha mulher que esse produto era uma má ideia). A Halo também possui um aplicativo que tira fotos de seu corpo seminu para medir o índice de gordura corporal, o que me pareceu uma ferramenta motivacional muito negativa para incentivar as pessoas a ficarem em forma.

A Amazon já foi melhor. O Kindle continua a ser o mais delicioso produto para a leitura de livros digitais. Esperemos que esses novos dispositivos Amazon sejam parte de um experimento temporário, e não exemplos de uma tendência duradoura.

Aplicativos de entregas

Por um lado, a utilização de aplicativos de entregas como UberEats é conveniente, e passamos a depender muito deles este ano. Por outro lado, porém, muitos desses aplicativos nos surpreendem com cobranças ocultas.

Durante uma análise, este ano, descobri que a maioria dos aplicativos de entregas tentava esconder aumentos de preços reunindo suas taxas de serviço e impostos em um único item. Os preços de muitos itens do cardápio também eram inflados dentro dos aplicativos, em comparação aos preços dos restaurantes. No exemplo mais deplorável, descobri que o preço de um pedido de dois sanduíches do Subway pelo Uber Eats era US$ 25,25, um valor 91% mais alto do que o cobrado na lanchonete.

No fim, é muito melhor pedir comida para viagem como antigamente: pegando o telefone e ligando direto para o restaurante.

Celulares dobráveis

Este ano, fabricantes de celulares como Samsung, Motorola e Huawei investiram nos chamados smartphones dobráveis, que podem ser dobrados ou desdobrados para diminuir ou aumentar o tamanho de suas telas.

Em troca desse benefício, são feitos os seguintes sacrifícios: os aparelhos custam mais de US$ 1,3 mil, a tecnologia das telas é frágil e as articulações usadas nas dobras acabam quebrando. Com o tempo, usar os celulares dobráveis também se torna tedioso: antes de poder usar o telefone, você tem de desdobrá-lo e escanear sua impressão digital ou seu rosto.

Os smartphones dobráveis são uma reinvenção de uma ideia antiga. Eles funcionam como os celulares articulados dos anos 1990 e início da década de 2000. Mas alguém pediu pelo retorno dos telefones articulados? Acho difícil encontrar alguém que sonhe com isso.

5G

Você já ouviu falar que o 5G é super rápido? Provavelmente, porque as operadoras de telefonia celular gastaram milhões de dólares em propagandas a respeito da próxima geração de conexão móvel.

Infelizmente, a realidade do 5G é mais complicada. A tecnologia pode ser mais veloz que o padrão anterior, 4G, mas com muitas ressalvas.

Existem dois tipos de 5G: uma versão que é extremamente veloz — o suficiente para baixar um filme em poucos segundos — e outra que é somente um pouco mais rápida que o 4G.

Nos dois anos mais recentes, operadoras de telefonia celular dos EUA como AT&T e Verizon se gabaram de velocidades extremas. Mas foram menos transparentes a respeito das limitações técnicas. A versão veloz do 5G é de baixo alcance e enfrenta problemas para atravessar paredes. Então, para o futuro próximo, teremos esse tipo de conexão somente em áreas livres, como parques, não dentro de nossos escritórios ou nossas casas.

Por agora, a versão menos empolgante do 5G é a que teremos na maior parte dos EUA, e ela é inconsistente. Nos meus testes, o 5G se mostrou no máximo duas vezes mais rápido que o 4G. Nos resultados mais frequentes, o 5G foi somente tão veloz quanto o 4G — e, às vezes, até mais lento.

Novas tecnologias de celular sempre levam tempo para amadurecer, mas as operadoras exageraram nas promessas a respeito de onde a tecnologia vai chegar hoje. Esperemos que isso melhore em 2021. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL