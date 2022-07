Nasa/Telescópio James Webb Com alta tecnologia, telescópio James Webb, da Nasa, capturou a primeira imagem do “nascimento” de estrelas na Nebulosa de Carina

Depois do sucesso das imagens do telescópio espacial James Webb, a Nasa publicou as fotografias tiradas pelo aparelho na internet. Agora, qualquer um pode baixá-las e deixar em seu dispostivo, como papel de parede do celular, por exemplo.

O download pode ser feito por meio do site oficial da agência, o Webb Space Telescope. O botão para baixar as fotografias está ao lado das imagens. Além disso, os usuários podem escolher algumas opções s resoluções disponíveis, bem como baixar a descrição da imagem em arquivo PDF.

De acordo com a página, as primeiras imagens coloridas e dados espectroscópicos “revelam uma coleção de características cósmicas que permaneceram indescritíveis até agora”.

As imagens do James Webb trazem uma nitidez nunca antes vista e a observação detalhada de fenômenos. Ao clicar nas capturas, o interessado vai ter acesso a um resumo do conteúdo exposto, por exemplo, das “áreas previamente invisíveis de nascimento de estrelas”. A sensibilidade do equipamento à luz infravermelha vai possibilitar ver objetos que estavam “completamente” escondidos.