Lofi Records A ilustração da Lofi Girl se inspirou na estética do japonês Hayao Miyazaki, diretor de animes como 'A Viagem de Chihiro'

Com mais de 9 milhões de inscritos no YouTube, a Lofi Girl é um ícone da internet mundial. A ilustração ficou famosa em uma rádio hospedada no site de vídeos do Google que reproduz músicas do gênero “lo-fi hip-hop” – é um som quase sempre instrumental e com batidas cadenciadas e repetitivas, muito usado para concentração em estudo e trabalho. Surfando no sucesso do canal, a produtora Lofi Records, responsável pela criação, lançou nesta quinta-feira, 13, uma ferramenta para qualquer um criar seu próprio avatar no estilo da “menininha do lo-fi”.

O recurso está disponível no site da Lofi Records. Ao todo, estão disponíveis mais de 400 opções de aparência, incluindo diferentes tipos de cabelo, nariz, roupas, acessórios e itens decorativos do cenário.

Para montar seu avatar, comece escolhendo a anatomia do corpo e a cor da pele nas configurações localizadas no lado direito da página. Feito isso, clique nas opções exibidas acima da imagem. Após clicar em “Face”, por exemplo, aparecerão ao lado as categorias de nariz, boca, olhos, sobrancelhas e barba – vá clicando em cada uma delas e altere as opções na barra que aparecerá embaixo da imagem.

Depois de escolher todos os itens, basta salvar a figura. Para isso, vá até o canto inferior direito da página e preencha seu e-mail.

Origem

Criado em 2017 ainda sob o nome ChilledCow, o canal Lofi Girl é de origem francesa. De acordo com a plataforma de monitoramento de audiência digital SocialBlade, a página teve um boom de 340 mil novos inscritos em março de 2020 – antes da pandemia, o canal registrava um crescimento médio de 160 mil inscritos por mês. Todos dias, há cerca de 40 mil usuários online simultaneamente na transmissão.

A ilustração da Lofi Girl se inspirou na estética do japonês Hayao Miyazaki, diretor de animes como “A Viagem de Chihiro”. Já o estilo de música segue o gênero do lo-fi, que tem como um dos criadores o produtor japonês Nujabes – além dele, o rapper americano J Dilla é um dos nomes fundamentais do gênero. Morto em 2010, Nujabes costumava samplear peças de som de jazz e soul, o que abriu caminho para pequenos trechos instrumentais tocados em repetição acompanhado de batidas eletrônicas. Isso abriu as portas para as propriedades relaxantes do som.