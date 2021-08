Henry Nicholls/Reuters Ao organizar os aplicativos, você também pode recuperar espaço de armazenamento

A tela inicial do seu smartphone está cheia de páginas de aplicativos em ordem aleatória, incluindo alguns que você nunca usa? Apesar de ser sempre possível encontrar um aplicativo pesquisando ou navegando na gaveta de apps, um toque de organização pode facilitar sua vida.

O acesso a aplicativos pode ser mais rápido se você tiver os ícones organizados em uma ordem útil e aproveitando os menus de atalho e widgets. Abaixo, veja dicas de como otimizar sua tela inicial.

Faça um levantamento

Primeiro, dê uma olhada em todos os aplicativos que você tem. Ao organizá-los, você também pode recuperar espaço de armazenamento.

Em muitos dos telefones recentes com o sistema Android, incluindo modelos do Google e da Samsung, você pode ver todos os seus aplicativos listados em ordem alfabética deslizando de baixo para cima na tela para abrir a gaveta de apps – dependendo da versão do Android e da operadora, você talvez tenha um botão de aplicativos, e os ícones dos aplicativos instalados podem não aparecer automaticamente na tela inicial.

No iOS 14 e versões posteriores, os aplicativos do iPhone são classificados automaticamente por categoria na “Biblioteca de Apps”, que você pode ver deslizando repetidamente para a esquerda até chegar à última tela. Toque no campo de pesquisa na parte superior para ver a lista completa de aplicativos instalados.

Na verdade, se você deseja manter uma tela inicial minimalista, pode optar por fazer com que os aplicativos instalados recentemente apareçam apenas na “Biblioteca de Aplicativos” e não na tela inicial. Para isso, basta tocar no ícone “Configurações”, selecionar “Tela inicial” e escolher sua preferência.

Delete aplicativos que você nunca usa

Agora que você já sabe quais aplicativos estão instalados em seu celular, é hora de descartar aqueles que você nunca usa. Os passos para usuários do Android dependem do software do sistema, mas tente pressionar e arrastar um aplicativo para o ícone “Desinstalar” na parte superior da tela. Para excluir vários aplicativos de uma vez, abra o aplicativo “Play Store”, toque no ícone do seu perfil no canto superior direito e escolha “Gerenciar apps e dispositivos”. Na próxima tela, toque na guia “Gerenciar”, selecione os aplicativos que deseja excluir e toque no ícone da lixeira na parte superior da tela.

Você também pode manter um ícone selecionado até que um menu apareça, selecione “Informações do app” e toque em “Desinstalar” na página de informações do aplicativo.

No iOS 14, mantenha pressionado o ícone de um aplicativo para abrir um menu com a opção de deletar. Para selecionar vários aplicativos de uma vez, selecione e segure uma área vazia da tela inicial até que os ícones comecem a se mexer. Em seguida, toque em “-” no canto de cada aplicativo indesejado e confirme sua decisão.

Para editar páginas inteiras da tela inicial de aplicativos (incluindo páginas ocultas ou não), pressione e segure uma área vazia da tela até que o movimento comece e toque na linha de pontos na parte inferior para abrir a opção "Editar páginas".

Organize os ícones

Quer reorganizar a ordem dos ícones - inclusive a linha de programas favoritos na parte inferior da tela inicial? Na maioria dos telefones, basta selecionar e manter pressionado o ícone que deseja mover até ver um contorno de tela ou ícones se movendo e, em seguida, arrastar o ícone para uma nova posição.

No Android e no iOS, você também pode organizar os ícones dos aplicativos em pastas na tela inicial, o que é útil, digamos, para agrupar todos os seus aplicativos de fotografia. Para criar uma pasta de aplicativo, basta arrastar um ícone sobre o outro. Toque no ícone da pasta para nomeá-la. Assim que a pasta estiver configurada, arraste para dentro (ou para fora) os ícones dos aplicativos que você quer adicionar ou tirar dela.

Use menus de atalhos

Com alguns aplicativos, você pode usar funções conhecidas sem abrir totalmente o programa. Quando você seleciona por mais tempo o ícone de um aplicativo em versões recentes dos sistemas Android e iOS, surge um menu de ações rápidas.

Em alguns telefones Android, você pode arrastar esses atalhos do menu para a tela inicial para um acesso mais rápido.

Adicione ‘Widgets’

Widgets são miniversões de aplicativos que exibem algumas informações. Para adicionar um widget no Android 9 e versões posteriores, deslize até a tela inicial que deseja usar, pressione e segure seu dedo em uma área vazia. Quando o menu aparecer, selecione “Widgets".

Selecione a versão desejada e arraste-a para a tela inicial. Alguns widgets podem ser redimensionados pressionando o ícone e ajustando o contorno. Para remover um widget, mantenha-o pressionado e arraste-o para a área "Remover" na parte superior da tela.

Para adicionar um widget no iOS 14 e versões posteriores, mantenha pressionado um aplicativo ou uma área vazia da tela até que os ícones se mexam. Toque no botão Adicionar (+) no canto superior esquerdo e escolha um widget do menu.

Para economizar espaço na tela, adicione uma “Smart Stack” – um conjunto de widgets já prontos para deslizar – ou faça sua própria organização arrastando os widgets uns sobre os outros. Para editar um widget ou removê-lo, mantenha o widget pressionado e selecione uma opção do menu. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA