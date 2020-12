Reprodução/Sticker.ly Empresa liberou ferramenta para buscar figurinhas dentro do app

Desde quando o WhatsApp anunciou que implementaria figurinhas ao aplicativo de mensagens, milhares e milhares de stickers, tanto oficiais quanto personalizados, foram adicionados e, atualmente, é normal passar minutos procurando uma figurinha pouco utilizada. Prometendo ajudar todos os usuários, principalmente aqueles que acumularam uma gigantesca biblioteca de stickers, o WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 1º, a chegada da barra de pesquisa de figurinhas e emojis.

Assim como a aba de GIFs do aplicativo, as abas de figurinhas e de emojis ganharam uma barra de busca na parte debaixo da tela para procurar a imagem perfeita para responder uma pessoa ou um grupo. Atualmente, a nova funcionalidade é limitada, já que ela ainda não tem uma base de dados grande como a da barra de pesquisa de GIFs. Por enquanto, você poderá pesquisar apenas figurinhas que você já tenha salvo no aparelho e que tenham marcadores definidos.

O WhatsApp afirmou que a nova função chega ao longo dos próximos dias aos usuários. Para saber como funciona a pesquisa de figurinhas, verifique se você está usando a versão mais atualizada do WhatsApp e siga os passos abaixo.

Como pesquisar figurinhas no WhatsApp

Caso a sua versão do WhatsApp já tenha a funcionalidade habilitada, entre em uma conversa no WhatsApp e toque no ícone de emojis à esquerda da barra de digitação na parte inferior da tela.

À esquerda da barra inferior, você vai encontrar um ícone de lupa. Para buscar figurinhas, você precisa estar com a aba de figurinhas selecionada. Basta tocar no ícone de sticker, o mais à direita da barra. Para pesquisar um emoji ou um GIF, basta fazer a mesma coisa com a respectiva aba selecionada.

Captura de tela/Reprodução/WhatsApp Passo 1: No Android, toque no ícone de emoji e depois selecione a aba de figurinhas. No iOS, é possível entrar na aba de figurinhas à direita da barra de digitação. Caso esteja selecionada a aba de GIFs, basta mudar para a de figurinhas.

Ao tocar na lupa com a aba de stickers selecionada, a barra de pesquisa surgirá na parte superior da tela junto com a sua biblioteca completa de figurinhas. Algumas já estarão separadas em abas de temas pré-selecionados pelo aplicativo, como “Amor”, “Feliz” e “Saudações”. Essas são as que têm um marcador definido e que o aplicativo pode reconhecer.

Ceptura de tela/Reprodução/WhatsApp Passo 2: Para pesquisar uma figurinha, toque no ícone de lupa à esquerda da tela e digite a figurinha que está procurando na barra de pesquisa na parte superior.

Para pesquisar, basta digitar o nome ou tema da figurinha que você está procurando. Caso você procure por um sticker que ainda não tenha um marcador ou por um tema que não corresponde a nenhuma figurinha da sua biblioteca, o aplicativo não mostrará nenhum resultado, mas a tela de resultados mostrará o link para a “loja de figurinhas” oficiais. Lá você poderá escolher dentre uma seleção de pacotes de figurinhas e baixar gratuitamente.