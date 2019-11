Spark AR Spark AR é usado para criar filtros de Instagram

Você já sabe que dá para faturar um dinheiro extra com os novos efeitos ou até aumentar o número de seguidores nas redes sociais. Também já demos dicas de como se inspirar e criar filtos. Agora, a reportagem do Estado mostra o passo a passo de como usar o Spark AR, o programa disponibilizado pelo Facebook para desenvovler filtros. Confira:

1. Após instalar o Spark AR, abra a página do programa e clique na opção “Create project”.

2. Depois de abrir o projeto, vá na coluna esquerda e clique em “Add object”.

3. Em seguida, clique em "Face tracker".

4. Depois, clique com com o botão esquerdo do mouse (ou do notebook) e aperte “Add”. Após clicar em “Add”, selecione a opção “Plane”.

5. Neste passo, vamos usar a coluna direita para alterar tanto a posição do elemento gráfico quanto a escola ou o tamanho. Fica a seu critério mexer em alguns itens dessa coluna. Depois desses ajustes, vá em "add asset".

6. Após clicar em “Add asset”, selecione a opção “Import from computer” para importar o elemento gráfico que você quer usar no filtro, que é a arte ou a frase. Esse elemento deve ser um arquivo carregado do computador.

7. Após selecionar o arquivo, selecione “Plane” na barra esquerda.

8. Depois de clicar em “Plane”, continue na barra esquerda e selecione "materials 0". Em seguida, clique em "choose file”.

9. após clicar em "Choose file" e selecionar sua arte, verifique se ela está ajustada conforme você quer. Se estiver, vá até a barra superior, clique em “File” e, em seguida, “Export”.

10. Selecione a pasta em que você deseja salvar o arquivo.

11. Pronto! Agora é só acessar o site do Spark Ar Hub e fazer o upload do seu filtro.