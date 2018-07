Foto: Reprodução Hello, triste e dramática música da cantora britânica Adele, fez sucesso em todo o mundo — e o refrão entrou na música de nossas cabeças. Com isso, o clipe da canção alcançou quase 1,9 bilhão de visualizações.

Foto: Reprodução Música eletrônica que se infiltrou em todas as festas e baladas nos últimos anos, Lean On é um sucesso indiscutível. Não à toa, seu clipe tem quase 1,9 bilhão de visualizações.

Foto: Reprodução Filho do cantor Julio Iglesias, Enrique se tornou sucesso absoluto com a música Bailando, que já tem pouco mais de 1,9 bilhão de visualizações.

Foto: Reprodução A cantora pop Taylor Swift não está na maioria dos serviços de streaming, mas é sucesso absoluto no YouTube: sua música Shake It Off tem mais de 1,9 bilhão de visualizações.

Foto: Reprodução Único vídeo no top 10 que não é um clipe musical, este episódio em russo da série infantil Masha and the Bear tem surpreendentes 1,95 bilhão de visualizações.

Foto: Reprodução Única personalidade a ter dois vídeos no top 10, Taylor Swift também é dona da quinta colocação com a música Blank Spaces. A canção tem mais de 1,95 bilhão de visualizações.

Foto: Reprodução Primeiro vídeo no top 10 a ter mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, o clipe da música Uptown Funk, de Bruno Mars e Mark Ronson, tem quase 2,2 bilhões de visualizações.

Foto: Reprodução O cantor pop fez sucesso em 2016 com a música-chiclete Sorry e, agora, é dono da terceira posição de vídeos mais vistos no YouTube, com 2,25 bilhões de visualizações.

Foto: Reprodução A música See You Again foi trilha das últimas cenas de Paul Walker na franquia Velozes e Furiosos, após a trágica morte do ator. Isso acabou acelerando a carreira de Wiz Khalifa que, com essa música, chegou a pouco mais de 2,4 bilhões de visualizações.