Google Na sexta temporada, por meio das visões de Bran, vemos a Torre da Alegria, filmada no Castelo de Zafra, na Espanha

Com o retorno de Game Of Thrones, a popular série da HBO, o Google Maps preparou uma surpresa para os fãs. No blog do Google, foram reunidos vários links do Google Street View — recurso do Maps que permite que usuário “caminhe” pelas ruas do mapa — que correspondem a lugares onde são gravados episódios da série de TV.

Google As cenas de Porto Real, cidade do rei, foram gravadas na Croácia.

Através da página, o usuário pode ser redirecionado para o castelo na Escócia em que são gravadas cenas de Winterfell, casa da família Stark. Ou então para o Parque Nacional Thingvellir na Islândia, onde as cenas do vale, em que a personagem de Brienne de Tarth aparece, foram feitas.

O Google dividiu as localizações em três categorias: “Starks”, “Lannisters” e “Daenerys Targaryen” (as três principais famílias de personagens da série). Dentro desses eixos, estão listados os lugares reais em que são gravadas as cenas mais recorrentes de cada núcleo.

Google As cenas da Arena de Meereen, em que a personagem Daenerys Targaryen aparece, foram filmadas na Espanha.

No entanto, quem não viu todos os episódios da série deve ter cuidado, pois a página está repleta de spoilers, já que o Google conta um pouco das sequências que foram filmadas naquele local. No mais, é bastante divertido “andar” pelas ruas e reconhecer as construções.