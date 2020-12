Chona Kasinger/The New York Times Bill Gates, fundador da Microsoft

Com o isolamento social, muitos se voltaram aos livros em 2020. Bill Gates fez o mesmo e, como de costume, compartilhou listas de indicações de leituras ao longo do ano.

A seleção do fundador da Microsoft traz algumas obras mais reflexivas, que vão de histórias de guerra até contextos de epidemias do passado, e também inclui títulos para distração em um ano difícil, com temas como viagem no tempo e carreira.

O Link reuniu abaixo todas as indicações de livros feitas pelo bilionário ao longo de 2020. Anote as sugestões - mesmo que as leituras fiquem para 2021!

‘The Choice’

O livro de Edith Eva Eger conta a história real de uma bailarina que foi enviada, junto com a sua família, para um campo de concentração em Auschwitz pelo exército Alemão. Depois de sobreviver aos traumas, ela se muda para os Estados Unidos e se torna uma terapeuta, ajudando outras pessoas em tratamento.

Páginas: 304

Preço: R$ 45

‘Cloud Atlas’

Este romance de David Mitchell aborda seis histórias diferentes que se passam ao longo dos séculos mas todas com um ponto em comum: estão conectadas através do tempo. Segundo Gates, "é o tipo de romance que você vai pensar e falar por um longo tempo depois de terminar".

Páginas: 544

Preço: R$ 83

‘The Ride of a Lifetime’

Considerado um dos melhores livros sobre negócios que Gates já leu, The Ride of a Lifetime é uma grande explicação de Bob Iger sobre como ele assumiu o controle da Disney, substituindo Michael Eisner. No livro, Iger conta o que gosta no mundo dos negócios e como atravessou períodos de mudanças e desafios com a Disney.

Páginas: 272

Preço: R$ 201

‘The Great Influenza’

Seguindo as dicas em tempos de covid-19, Gates incluiu em sua leitura regular um livro de John M. Barry, que conta sobre a epidemia de gripe espanhola em 1918. Na obra, o autor aborda aspectos do surto e como a doença se espalhou dos Estados Unidos para a Europa, em um contexto de guerra.

Páginas: 608

Preço: R$ 60

‘​Good Economics for Hard Times’

O livro Good Economics for Hard Times ainda pode ser uma boa leitura sobre como a economia pode ser acessível para pessoas não especializadas no assunto. As análises econômicas dos professores Esther Duflo e Abhijit V. Banerjee, do Massachusetts Institute of Technology (MIT) são muito elogiadas e Gates destaca a abordagem do livro sobre "desigualdades e divisões políticas, em debates sobre políticas que estão na vanguarda em países ricos como os EUA".

Páginas: 432

Preço: R$ 220

'The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness'

O livro da escritora Michelle Alexander mostra como o sistema de justiça criminal trata as pessoas negras de forma diferente e explica as histórias e os números por trás do encarceramento em massa. “Terminei o livro mais convencido do que nunca de que precisamos de uma abordagem mais justa para condenações”, comentou Gates.

Páginas: 374

Preço: R$ 64

'Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World'

Nesta obra, David Epstein argumenta que embora o mundo pareça exigir cada vez mais especialização - na carreira, por exemplo - o que realmente precisamos é de mais pessoas “que começam de forma ampla e abraçam diversas experiências e perspectivas enquanto progridem”. Gates comenta que o livro ajuda a explicar inclusive parte do sucesso da Microsoft, que focou na contratação de pessoas com esse perfil. “Se você é um generalista que já se sentiu ofuscado por seus colegas especialistas, este livro é para você”, recomendou o bilionário.

Páginas: 336

Preço: R$ 50

'The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz'

O livro de Erik Larson traz um relato dos anos 1940 e 1941, dos bastidores da Segunda Guerra Mundial no Reino Unido. “O medo e a ansiedade que sentiram, embora muito mais graves do que o que estamos experimentando com a covid-19, soaram familiares”, disse Gates sobre a obra.

Páginas: 324

Preço: R$ 60

‘The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War'

Outra indicação do bilionário é um livro de não ficção do autor Ben Macintyre, que conta uma história de uma espionagem na Guerra Fria. “É tão emocionante quanto meus romances de espionagem favoritos”, comentou Gates.

Páginas: 448

Preço: não disponível

'Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine'

Este livro da escritora Bijal P. Trivedi documenta uma história de inovação científica no tratamento de uma doença genética misteriosa. “Suspeito que veremos muitos mais livros como este nos próximos anos, à medida que milagres biomédicos estão saindo de laboratórios em um ritmo cada vez maior”, disse Gates.

Não disponível em português