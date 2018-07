Acervo Pessoal/ Nji Collins Gbah Nji foi à outra cidade para conseguir se inscrever na competição do Google

O camaronense Nji Collins Gbah, de apenas 17 anos, venceu a competição anual de programação do Google, mas ele está atualmente sem conexão de internet. Primeiro africano a vencer a competição, que terminou na última semana, Gbah teve de enfrentar vários desafios em sua trajetória, como falta de infraestrutura e, agora, um bloqueio à internet imposto pelo governo.

A internet em Camarões foi cortada há quatro semanas, quando o governo decidiu conter protestos. De acordo com órgãos de regulação, a medida era necessária para evitar que as redes sociais propagassem “mensagens antigoverno”. O motivo das manifestações seria a suposta marginalização dos falantes de inglês no País, já que o idioma principal é o francês.

Nesse período, Gbah viajou para uma cidade de língua francesa para ter acesso à internet e se inscrever na competição do Google. "Eles nos pediram que soubéssemos coisas básicas sobre ciência da computação e programação e sobre como usar certos softwares. Você basicamente só precisa criar uma conta ou usar a sua conta da Google se tiver uma", disse o garoto em entrevista ao site da BBC.

Para praticar e fazer os exercícios da competição internacional, Gbah pegou o computador empresatado de seu pai. “Ele costumava pegar o meu computador. Eu não ficava muito feliz com isso porque sentia que ele estava só desperdiçando tempo, sem fazer as tarefas domésticas”, disse o pai, Nji Patrick, em entrevista à BBC. “Às vezes eu até confiscava o computador e o trancava.”