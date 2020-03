Nilton Fukuda/Estadão As vendas no quarto trimestre do ano passado totalizaram 406 milhões

A consultoria Gartner disse nesta segunda-feira, 9, que a venda global de smartphones se manteve estável em 2019, com cerca de 1,54 bilhão de aparelhos vendidos – houve uma queda de apenas 1% em relação a 2018, quando foram registradas 1,55 bilhão de vendas de smartphones.

A Samsung foi a fabricante que mais vendeu celulares no ano, com 296 milhões de unidades. A Apple ficou em segundo lugar no ranking, com 240 milhões de vendas, seguida da Huawei, com 193 milhões, e da Xiaomi, com 126 milhões de aparelhos vendidos.

A Gartner também anunciou que as vendas no quarto trimestre do ano passado totalizaram 406 milhões, uma queda de 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apple e Xiaomi foram as únicas fabricantes, entre as cinco marcas líderes do mercado, que registraram crescimento no trimestre. A Apple, especificamente, teve aumento de 7,8% nas vendas do iPhone no período, após quatro trimestres consecutivos de queda – as vendas foram particularmente fortes na China, onde cresceram 39%.

"O ano de 2019 terminou um pouco melhor do que o esperado, devido ao desempenho ligeiramente positivo da América do Norte e do mercado emergente da região da Ásia-Pacífico", disse o analista da Gartner Anshul Gupta, em comunicado.

A consultoria afirmou que no último trimestre de 2019 a Índia ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o segundo país que mais compra smartphones, com 151,9 milhões de aparelhos vendidos – a China lidera o ranking com 390,8 milhões de unidades.