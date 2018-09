Tiago Queiroz/Estadão Brasileiros estão comprando menos celular e optando por modelos de preço intermediário, diz IDC

Os brasileiros estão comprando menos celulares este ano que em 2017 e, quando decidem comprar, optam por modelos intermediários de até R$ 1099. É o que mostra a pesquisa feita pela International Data Corporation (IDC Brasil), divulgada nesta terça-feira, 18, que aponta a queda de 3,7% na venda dos celulares nos primeiro seis meses, em relação ao mesmo período do ano passado.

Nos primeiros seis meses deste ano foram vendidos 24 milhões aparelhos contra 25 milhões no ano passado. A principal queda aconteceu no segundo trimestre do ano, quando o mercado de celulares caiu 5,5% em relação ao mesmo período em 2017. O primeiro trimestre também foi pior que o ano passado, 1,8% menos venda.

Nos primeiros três meses, dos 12 milhões de celulares vendidos 11,3 milhões eram smartphones. Boa parte deles com valores entre R$ 700 e R$ 1.099. A receita deste setor nos primeiros três anos foi de R$ 13,5 milhões, um aumento de 4% em comparação com o primeiro trimestre de 2017.

Em igual período foram vendidos 701 mil celulares de modelos mais simples, chamados de feature phones, o número é menor que os 891 mil registrados no mesmo trimestre de 2017. O valor médio gasto nos feature phones cresceu 2,7% e agora custa R$ 113.

De abril a junho. Já no segundo trimestre, o mercado faturou R$ 14 milhões, 5% a mais do que o mesmo período no ano passado. O aumento tem como base o aumento do ticket médio dos smartphones que ficou 11% mais caro que o registrado no ano anterior.

Apesar disso, as vendas no período não foram tão boas quanto o esperado. A IDC lembra que as vendas do Dia das Mães não bateram a meta esperada pelo varejo, que ainda sofreu com a greve dos caminhoneiros e com o efeito Copa do Mundo.

Nesse período, os modelos de feature phones também tiveram venda fraca: foram vendidos 635 mil aparelhos, 10,5% menos que o mesmo período do ano anterior. O ticket médio, no entanto, aumentou 19%, impulsionado pela alta do dólar, e passou a valer R$ 139.

Para Renato Meirelles, analista de mercado em celulares e dispositivos do IDC Brasil, as quedas indicam um amadurecimento dos brasileiros. “O cenário mostra que o consumidor está mais exigente, mas também mais consciente”, diz o especialista.