O Google lançou nesta quinta-feira, 1, uma versão do site de vídeos YouTube destinada apenas para vídeos, canais e transmissão de jogos, o YouTube Gaming. Rival do Twitch, plataforma de vídeos de games comprada pela Amazon em 2014, o serviço chega ao País mais de um ano depois do lançamento nos Estados Unidos, com conteúdos sobre todos os tipos de jogos — de Pokémon Go a Call of Duty.

"Desenvolvemos o YouTube Gaming para oferecer seus jogos e jogadores favoritos", afirmou o gerente de parcerias de games para o YouTube da América Latina, Alessandro Sassaroli, por meio de nota. "Incluímos automaticamente todo conteúdo relacionado aos games no YouTube dentro do próprio Gaming. Mais de 25 mil jogos terão suas próprias páginas."

Para usar o Gaming, basta acessar a página via navegador ou pelo aplicativo, disponível para iOS e Android. Em seguida, é só adicionar jogos à coleção de favoritos. Isso facilita na hora de descobrir novos vídeos e canais sobre o tema, além de manter uma lista atualizada dos youtubers de games favoritos. A nova versão do serviço também facilita a busca por conteúdos: se você digitar "call", por exemplo, aparecem vídeos do jogo "Call of Duty" e não da música "Call Me Maybe", como aconteceria no YouTube convencional.

Além dos vídeos convencionais, o usuário também consegue acessar transmissões ao vivo e, principalmente, realizar vídeos ao vivo — inclusive por meio do smartphone. Basta clicar em Go Live, ativar a câmera frontal do aparelho e gravar seus comentários.

Opcionais. O YouTube Gaming não é a primeira aposta da plataforma de vídeos em segmentos de nicho. Recentemente, a empresa lançou no Brasil o YouTube Kids, voltado para crianças. Assim como o Gaming, a plataforma faz uma seleção dos melhores vídeos postados no site convencional voltado para o público infantil.

No exterior, também já existe o YouTube Red, uma versão paga da plataforma de vídeos. Além de não ter anúncios, o Red também conta com conteúdos originais.