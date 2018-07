Divulgação

App utiliza menos dados e funciona melhor em conexões lentas App utiliza menos dados e funciona melhor em conexões lentas

O Facebook divulgou nesta quarta-feira, 9, que o Facebook Lite atingiu 100 milhões de usuários. Lançado em junho de 2015 com foco em usuários que possuem conexões de baixa velocidade para acessar a internet, o Facebook Lite é uma versão mais leve e simplificada do aplicativo da rede social.

Leia também:

App do Facebook agora ajusta feed de notícias à velocidade da conexão

Versão ‘light’ do Facebook para internet lenta chega ao Brasil

De acordo com o Facebook, o Brasil é um dosprincipais países do Facebook Lite, presente no top 5 de usuários ao lado de Índia, Indonésia, Filipinas e México. Segundo a empresa, o aplicativo está disponível em mais de 150 países e 50 idiomas, e tem menos de 1 megabyte.

Além do anúncio do número de usuários, o Facebook Lite também ganhou novas funções nesta quarta-feira: agora, há suporte para vídeos, upload de múltiplas fotos ao mesmo tempo, ampliação de fotos com um toque e até mesmo os simpáticos emojis.

O Facebook Lite está disponível apenas para usuários do Android.